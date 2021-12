Bundesliga : Hoeneß und Hoffenheims Höhenflug: „Locker bleiben!“

Sinsheim Drei Jahre nach der Champions League-Saison unter dem damaligen Chefcoach Julian Nagelsmann und neun Monate nach dem Aus in der Europa League meldet Hoffenheim wieder internationale Ansprüche an.

Irgendwie schien es in diesem Moment, als sei der 39 Jahre alte Trainer nach eineinhalb oft schwierigen Jahren so richtig angekommen bei der TSG 1899 Hoffenheim. Erstmals gewannen die Kraichgauer unter seiner Führung drei Spiele hintereinander in der Fußball-Bundesliga - und mischen jetzt richtig mit um die internationalen Plätze.