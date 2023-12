Bundesliga Hoeneß über zweite Hälfte gegen Leverkusen: „Mussten leiden“

In der starken ersten Hälfte waren die Stuttgarter dank des Tors von Chris Führich mit 1:0 in Führung gegangen (40.). In der zweiten Hälfte kam der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga besser ins Spiel und dank Nationalspieler Florian Wirtz schnell zum 1:1-Endstand (47.).