Ehrenpräsident des FC Bayern Hoeneß über klare Aussage zur AfD: “Das war mir so wichtig“

Er habe beim Schreiben der Rede gewusst, dass er über die Heim-WM 2006 sprechen wolle, „über die deutschen Fans, die stolz waren, über die schwarz-rot-goldenen Flaggen in den Straßen. Da habe ich gedacht: Hoppla, da könnte einer auf die Idee kommen, dass ich in die Richtung der AfD denke. Dann habe ich lange mit mir gerungen, ob man das auf einer Trauerfeier sagt“, sagte der 72-Jährige im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Aber das war mir so wichtig. Also habe ich das gesagt. Und wissen Sie was: Ich würde das morgen wieder so sagen.“