Bundesliga : Hoeneß über Debatte bei Neuer: „Finde Abgesang sehr seltsam“

München Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß kann Zweifel an einem Comeback des schwer verletzten Nationaltorwarts Manuel Neuer nicht nachvollziehen.

„Ich finde diesen Abgesang sehr seltsam, der teilweise über Manuel Neuer hereinbricht. Das finde ich unglaublich“, meinte Hoeneß (71) am Sonntag im „Doppelpass“ von Sport1. „Ich bin ziemlich sicher, dass all das, was gerade passiert, dazu führen wird, dass Manuel noch heftiger und heißer an seinem Comeback arbeitet“, sagte Hoeneß zwei Tage nach dem 1:1 des FC Bayern bei RB Leipzig zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga.