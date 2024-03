Bundesliga Hoeneß für Kuranyi ein Bayern-Trainer: Hat die „Qualität“

Der 41-Jährige galt angesichts der bisher furiosen Saison mit dem VfB als möglicher Kandidat für den Trainerposten beim Rekordmeister in München, wo Thomas Tuchel am Saisonende aufhören wird. Anfang März verlängerte Hoeneß dann seinen Vertrag in Stuttgart bis zum Sommer 2027. Hoeneß hat die Schwaben auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle geführt, der am Saisonende die Qualifikation für die Champions League bedeutet.