Fußball-Bundesliga Hoeneß: „Explosion an Wettbewerben“ eindämmen

Uli Hoeneß hat gegen die Aufblähung des Fußball-Kalenders gepoltert. „Es kann nicht so weitergehen, diese Anhäufung von Wettbewerben muss gestoppt werden. Vernünftige in diesem Geschäft, und zwar bei vielen großen Vereinen, denken ähnlich. Irgendwann ist genug“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München bei einem Sponsorentermin mit der Molkerei Ehrmann in Rottach-Egern und bezog sich unter anderem auf ein Essen mit Vertretern von Champions-League-Gewinner Real Madrid.