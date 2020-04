FC Bayern München : Hoeneß erwartet Lohnverzicht bis zu „normalen“ Zeiten

München Die Bayern-Profis um Manuel Neuer haben zunächst für April einen Verzicht auf 20 Prozent ihres Verdienstes zugesagt. Ehrenpräsident Hoeneß erwartet, dass die Zusage verlängert wird - und zwar solange, bis in München wieder vor Zuschauern Fußball gespielt werden kann.

Uli Hoeneß erwartet von den hochbezahlten Profis des FC Bayern, dass sie bis zu einer Rückkehr zu gewohnten Fußballspielen mit Zuschauern in München einen Gehaltsverzicht üben.

„Ich sehe das nicht nur auf den April begrenzt, sondern für so lange, bis der Fußball wieder normal gespielt werden kann“, sagte Ehrenpräsident Hoeneß dem „Kicker“. Da wegen des Coronavirus in den kommenden Monaten höchstens an Geisterspiele ohne Publikum zu denken ist, könnte der Gehaltsverzicht der Stars eine lange Zeit andauern.