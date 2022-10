Bundesliga : Hodenkrebs: Hertha will Neuen Untersuchung anbieten

Hodenkrebs: Hertha will Neuen Untersuchung anbieten

Berlin- Hertha BSC will seinen potenziellen Neuverpflichtungen in der kommenden Transferperiode nach zuletzt mehreren Krebsfällen eine Hoden-Untersuchung empfehlen.

Bei den Hertha-Profis Marco Richter und Jean-Paul Boetius war in der jüngeren Vergangenheit Hodenkrebs entdeckt worden. Beide mussten operiert werden, aber keine Chemotherapie absolvieren. Richter kam schon wieder in der Bundesliga im Einsatz und erzielte Tore. Boetius kehrte unter der Woche in das Mannschaftstraining zurück. „Djanga ist ein unheimlich positiver Geist - man kann sagen: Das große Lachen ist zurückgekehrt! Ein total lebensfroher Mensch, der der Mannschaft sehr gut tut“, sagte Bobic der Zeitung.