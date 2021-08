Bundesliga : Hitzlsperger: Clubs in Sachen Fan-Rückkehr in der Pflicht

Hitzlsperger: Clubs in Sachen Fan-Rückkehr in der Pflicht

Thomas Hitzlsperger sieht die Clubs in der Pflicht, um die Fans wieder in die Stadien zu holen. Foto: Marijan Murat/dpa

Stuttgart Vorstandschef Thomas Hitzlsperger vom VfB Stuttgart sieht die Fußball-Bundesligisten mit Blick auf die Rückkehr der Fans in die Stadien vor einer großen Herausforderung.

„Die Einschränkungen beim Stadionbesuch sind hier sicherlich zu nennen. Die Ferienzeit könnte ebenfalls ein Teil der Erklärung sein. Und die Diskussionen zur Rolle des Profifußballs in der Pandemie und in den letzten Jahren allgemein sind ja auch nicht von der Hand zu weisen“, sagte Hitzlsperger. „So oder so wissen wir ganz genau: Wir müssen den Fans neben gutem Fußball mehr bieten. Die Erwartungen an die Clubs sind deutlich gestiegen.“