24. Spieltag : Hitzige Schlussphase in Gladbach - Torreiches spätes Remis

Hitzige Schlussphase in Gladbach - Torreiches spätes Remis

Mönchengladbach Immerhin einen Punkt gerettet. Nach einem 0:2-Rückstand kam Mönchengladbach in einem intensiven Spiel gegen Wolfsburg zum 2:2 und hatte sogar den Siegtreffer erzielt. Dieser wurde aber aberkannt.

Beim 2:2 (1:2) zwischen Borussia Mönchengladbach ging es in der Schlussphase heiß her - und am Ende konnten beide Teams mit dem Punkt zufrieden sein.