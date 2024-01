Bundesliga Hitzfeld stärkt BVB-Coach Terzic - Krise „nicht erklärbar“

Dass es für die Borussia in der Champions League bislang sehr gut, in Liga und DFB-Pokal dagegen alles andere als nach Plan verlaufen ist, versteht Hitzfeld nicht. „Was in Dortmund passiert, ist auch für mich nicht erklärbar“, sagte der zweifache Champions-League-Sieger. „Sie haben sehr gute Einzelspieler, sie haben auch gute Typen in der Mannschaft. Trotzdem strauchelt man immer wieder gegen mittelmäßige Mannschaften.“