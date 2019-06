Ehemaliger BVB-Trainer : Hitzfeld: „Einer wie Hummels hat Dortmund gefehlt“

Dortmund Der langjährige BVB-Coach Ottmar Hitzfeld hält eine Rückholaktion von Mats Hummels nach Dortmund für sinnvoll.

„Eine Führungspersönlichkeit in der Abwehr – wie es Mats Hummels ist – hat Dortmund in der vergangenen Saison gefehlt“, sagte der BVB-Meistertrainer von 1995 und 1996 der „Sport-Bild“. Damit werde es wieder zu einem spannenden Titelkampf in der Fußball-Bundesliga kommen, meinte der 70-Jährige. Auch der ehemalige BVB-Profi Christoph Metzelder meinte, das sei ein tolles Signal. „Das ist eine Ansage. Sie verspricht auch im nächsten Jahr einen spannenden Meisterkampf“.