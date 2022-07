Ex-Eintracht-Profi : Hinteregger: Pilot werden und beim „Bergdoktor“ mitspielen

Wien Hubschrauber fliegen und beim „Bergdoktor“ mitspielen: Nach seinem abrupten Karriereende als Fußballprofi bei Eintracht Frankfurt im Sommer verfolgt Martin Hinteregger ganz andere Pläne.

Nach Berichten der österreichischen Nachrichtenagentur APA und auf Ö3 hat der Europa-League-Sieger 2022 mit Ex-Skispringer Thomas Morgenstern in Kärnten eine Hubschrauberfirma gegründet und will 2023 die Ausbildung zum Berufspiloten abschließen. Zudem träumt er von TV-Auftritten in der ZDF-Erfolgsserie „Bergdoktor“. Als Fan der Serie würde es ihm „Spaß machen“, einen Sanitäter zu spielen oder, wenn ein Fest gedreht wird, „einfach dabei sein“ zu können, sagte der gelernte Verteidiger, der als Freizeit-Kicker in der Kärntner Unterliga für SGA Sirnitz als Stürmer aufläuft.