Ehemaliger Bundesliga-Profi : Hinteregger bereut Rücktritt nicht: „Weit besseres Leben“

Frankfurt/Main Martin Hinteregger kann sich eine Rückkehr in den Profifußball nicht vorstellen. Er dürfe nun ein freies Leben führen, erklärt der Ex-Frankfurter. Auch zum Wirbel um den „Hinti-Cup“ äußert er sich.

Kurz vor seinem Rücktritt war Hinteregger in die Kritik geraten, nachdem bekannt wurde, dass er sein eigenes Fan-Turnier, den „Hinti-Cup“, zusammen mit dem in rechtsextremen Kreisen vernetzten FPÖ-Politiker Heinrich Sickl veranstaltet. „Da ist viel auf mich eingeprasselt, aber im Rückblick war es nicht einmal eine Lappalie“, sagte Hinteregger, der sich daraufhin von Sickl getrennt hatte, nun.

Der ehemalige österreichische Nationalspieler, der inzwischen hobbymäßig als Stürmer in der 5. Liga in Österreich spielt, hatte mit der Eintracht in der vergangenen Saison die Europa League gewonnen und, für viele überraschend, kurz darauf seinen Rücktritt erklärt. Er dürfe nun ein freies Leben führen, sei nicht mehr fremdbestimmt und müsse keine Wochenpläne mehr abschuften. „Ich habe das bitter nötig gehabt. So wirklich bin ich erst vor zwei, drei Wochen runtergekommen“, sagte Hinteregger.