Folgen der Corona-Krise : Herthas Wolf in Quarantäne: Sport, Playstation und Filme

Herthas Wolf in Quarantäne: Sport, Playstation und Filme

Kämpft daheim in der Quarantäne auch gegen die Eintönigkeit: Marius Wolf von Hertha BSC. Foto: Soeren Stache/zb/dpa.

Berlin Marius Wolf befindet sich momentan wie die gesamte Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC in häuslicher Quarantäne - und kämpft dabei auch gegen die Eintönigkeit.

„Man hält sich halt irgendwie bei Laune“, sagte der Verteidiger in einem Instagram-Video des Sky-Moderators Riccardo Basile und meinte zu einer entsprechenden Frage: „Vorgestern war ich fast schon wirklich zehn Stunden an der PlayStation.“ Sein Tag bestehe momentan hauptsächlich aus Sport machen, Spielen an der Videokonsole und Filmschauen.