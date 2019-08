Bundesliga-Saisonstart : Herthas offizielles Ziel: Einstellig - „Brutale Vorfreude“

Geschäftsführer Michael Preetz will mit Hertha BSC auf einen einstelligen Tabellenplatz. Foto: Andreas Gora.

Berlin Mit einer „brutalen Vorfreude“ geht Ante Covic in sein Bundesliga-Premierenspiel als Chefcoach von Hertha BSC.

Die offizielle Vorgabe für seine erste Saison als Profi-Trainer des Berliner Fußball-Erstligisten verkündete Manager Michael Preetz zwei Tage vor dem Auftakt am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) beim Titelverteidiger FC Bayern. „Es bleibt erstmal so, wir wollen uns verbessern“, sagte Preetz zum Saisonziel, idealerweise soll die Mannschaft „auf einem einstelligen Tabellenplatz einlaufen“, sagte Preetz nach einem Gespräch mit dem Team. In der Vorsaison war Hertha Elfter.