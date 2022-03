25. Spieltag : Herthas Krise geht weiter: Heimpleite gegen Frankfurt

Berlin Seit Wochen bemühen die Hertha-Verantwortlichen die positiven Ansätze ihrer Mannschaft, auch wenn die Punkte ausbleiben. Gegen Eintracht Frankfurt sind die Berliner nun durchgängig unterlegen.

Abstiegskandidat Hertha BSC bleibt nach der nächsten heftigen Heim-Niederlage in der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr weiter sieglos.

Die Berliner wirkten im Spiel gegen den Ex-Club von Geschäftsführer Fredi Bobic offensiv und defensiv über weite Strecken überfordert und haben nun vier Spiele in Serie verloren. Die Frankfurter und Trainer Oliver Glasner können dagegen auf die vor dem Spiel beschworene Trendwende hoffen und beendeten ihre Reihe von drei Niederlagen in Folge. Die Eintracht bleibt Zehnter und spielt am Mittwoch (18.45 Uhr/RTL+) in der Europa League gegen Betis Sevilla.