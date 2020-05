Bundesliga : Herthas Boyata erklärt Foto mit Körperkontakt: „Kein Kuss“

Berlin Innenverteidiger Dedryck Boyata von Hertha BSC hat sich für ein Foto gerechtfertigt, dass ihn in Körperkontakt mit seinem Mitspieler Marko Grujic im Spiel in Hoffenheim zeigt.

Nach dem 3:0-Sieg von Hertha in der Fußball-Bundesliga bei 1899 Hoffenheim hatte es Kritik am Verhalten der Berliner gegeben, da diese beim Jubeln nicht mit Körperkontakt gegeizt hatten. Vor dem ersten Spieltag während der Corona-Krise hatte die Deutsche Fußball Liga im „Covid-19 Organisations-Rundschreiben Sonderspielbetrieb“ den kontaktlosen Jubel empfohlen, Hertha nahm das aber nicht so genau.