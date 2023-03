Bundesliga Herthas Abstiegskampf auch am Handy

Am Sonntagmorgen folgte dann die klare Ansage von Trainer Sandro Schwarz. Den Berlinern ist nämlich klar, so kann es nicht weitergehen. „Wir müssen nicht grundsätzlich werden, aber ich habe schon ein paar Takte gesagt, was wir brauchen, was Ausstrahlung angeht, was Energie angeht“, berichtete Schwarz von seiner Ansprache vor dem Training. Ein Auftritt wie in Sinsheim können sich die Berliner nicht mehr leisten. „Das muss Wut erzeugen, so wollen wir nicht auftreten, das ist Zeitverschwendung“, moserte Schwarz.