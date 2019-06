Transfermarkt : Hertha will Trainersöhne Covic und Dardai verleihen

Hertha BSC will Palko Dardai verleihen. Foto: Britta Pedersen/ZB.

Berlin Hertha BSC will die beiden Youngster Maurice Covic und Palko Dardai an andere Clubs ausleihen. Das kündigte Geschäftsführer Michael Preetz im „Kicker“ an.

Der 21 Jahre alte Covic, Sohn des neuen Cheftrainers Ante Covic, sei „bereit für höhere Aufgaben als die Regionalliga. Er hat sich sehr gut entwickelt. Wir wollen ihn verleihen.“ Der Mittelfeldspieler kam bislang noch in keinem Pflichtspiel für das Profiteam zum Einsatz, er hatte sich Ende März eine Knieverletzung zugezogen.