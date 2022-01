Transfermarkt : Hertha verpflichtet südkoreanischen Stürmer Dongjun Lee

Berlin- Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat zwei Tage vor dem Ende der Wintertransferperiode den dritten Neuzugang präsentiert. Vom südkoreanischen Vizemeister Ulsan Hyundai wechselt Dongjun Lee mit sofortiger Wirkung nach Berlin, wie Hertha mitteilte.

Beim südkoreanischen Werksclub erzielte der 1,73 Meter große Stürmer in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend in 37 Spielen zwölf Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. Im März 2021 gab Dongjun Lee sein Debüt in der A-Nationalmannschaft und nahm im Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio teil.