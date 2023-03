Bundesliga Hertha-Trainer Schwarz will keinen Wirbel um neuen Investor

Diesen Fokus will er auch für die letzte zehn Saisonspiele im engen Abstiegskampf beibehalten. „Das ist in der Kabine, das ist unser Miteinander, das ist Leistung auf dem Trainingsplatz, sich so darauf vorzubereiten, dass du immer am Wochenende die Möglichkeit hast, Spiele zu gewinnen“, meinte Schwarz.