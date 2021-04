Bundesliga : Hertha-Trainer Dardai warnt vor Hektik nach Quarantäne

Berlin Für Trainer Pal Dardai haben sich die Chancen von Hertha BSC im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga trotz der Erfolge der Konkurrenz während der eigenen Corona-Quarantäne nicht entscheidend verschlechtert.

Am Freitag darf Hertha das gemeinsame Training wieder aufnehmen. Am kommenden Montag steht das erste Nachholspiel bei Mainz 05 an. „In Mainz wollen wir von 0 auf 100 gehen, aber nicht so, dass einer gleich kaputt geht. Wir haben noch sechs Spiele“, sagte Dardai. Auch bei einer Niederlage bei den Rheinhessen bedeute das nicht, „dass wir abgestiegen sind“.