Covid-19-Erkrankung : Hertha-Torwart Jarstein verlässt Krankenhaus

Berlin Infolge einer Corona-Infektion muss Rune Jarstein kurzfristig im Krankenhaus behandelt werden. Der Torhüter des Bundesligisten befindet sich laut Trainer Arne Friedrich aber bereits auf dem Weg der Besserung.

„Der Dank geht an alle Ärzte, die sich um ihn gekümmert haben“, sagte der Geschäftsführer des Berliner Fußball-Bundesligisten, Carsten Schmidt, in der Sendung „Doppelpass“ von Sport1. Der Corona-Ausbruch bei der Hertha hatte den Norweger am schwersten getroffen. Schmidt deutete schwerwiegende Symptome bei dem 36-Jährigen an. „Auch ihm geht es mittlerweile wieder besser. Er ist auf dem Weg der Besserung“, hatte Sportdirektor Arne Friedrich im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF gesagt.