Bundesliga : Hertha regt Radtour zum Stadion an: Bernstein fährt mit

Berlin Hertha BSC und Präsident Kay Bernstein wollen die Fans des Fußball-Clubs ermutigen, mit dem Fahrrad zum nächsten Bundesligaspiel zu erscheinen. Der ganze Tag steht bei den Berlinern unter dem Thema Nachhaltigkeit.

Der 42-Jährige will dabei am 2. Oktober vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/DAZN) auch selbst in die Pedale treten - in einem Video tat er dies auch schon. „Wir wollen mit euch radeln“, sagte Bernstein in dem Clip, in dem er zuvor noch vor dem Olympiastadion umherfuhr.