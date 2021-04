Bundesliga droht Termin-Chaos : Hertha-Quarantäne beeinflusst Abstiegskampf

Frankfurt/Main Die Corona-Fälle bei Hertha BSC kommen für die Fußball-Bundesliga zur Unzeit. Die zweiwöchige Quarantäne der Berliner beeinflusst den Abstiegskampf und gefährdet die reguläre Beendigung der Saison.

ABSTIEGSKAMPF: Die Absagen beeinflussen nach Ansicht von Horst Heldt den Bundesliga-Existenzkampf - in welcher Form auch immer. „Darüber zu diskutieren, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, ist aktuell müßig“, sagte der Sportchef des Tabellenvorletzten 1. FC Köln. Ähnlich sieht es Werder-Trainer Florian Kohfeldt, der mit den Bremern ebenfalls noch im Abstiegskampf steckt. „Die Quarantäne hat auch Auswirkungen auf andere Teams. Diese Situation verzerrt den Wettbewerb natürlich in gewisser Weise“, sagte Kohfeldt.

TERMINSUCHE: Das Wochenende 1./2. Mai würde sich für das erste der drei Nachholspiele zwar anbieten, weil die Bundesliga da pausiert. Wegen der kurzen Vorbereitungszeit für die Hertha nach der zweiwöchigen Quarantäne dürfte dies jedoch eher keine Option sein. Wahrscheinlicher ist es, dass die Berliner ab dem 4./5. Mai bis zum Saisonende am 22. Mai englische Wochen bestreiten müssen. „Es wird keinen perfekten Spielplan geben. Wir werden unseren eigenen Vorschlag einreichen“, kündigte Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich bereits an. Die DFL will die neuen Spieltermine in der kommenden Woche festlegen. „Das ist eine Herausforderung für den Spielplan, das ist klar“, sagte Geschäftsführer Christian Seifert am Freitag bei „Bild live“.