Bundesliga : Hertha-Präsident Bernstein nach Heimpremiere erleichtert

Berlin Für Kay Bernstein war die Heimpremiere als Präsident von Hertha BSC ein Wechselbad der Gefühle.

Nach dem Pokal-Aus gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig (5:6 i.E.) und der Auftaktpleite in der Fußball-Bundesliga im Stadtduell gegen Union Berlin (1:3) kann Schwarz mit dem ersten Zähler etwas entspannter in die Zukunft blicken. Am Freitag steht die nächste Partie bei Borussia Mönchengladbach an. Unklar ist, ob Kapitän Marvin Plattenhardt bis dahin wieder fit wird. Das Spiel gegen Frankfurt verpasste der linke Verteidiger wegen Adduktorenproblemen.