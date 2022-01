Bundesliga : Hertha nach Derby-Pleite gegen Bayern: „Herausforderung“

Berlin Vier Tage nach der 2:3-Niederlage im Pokalderby gegen Union Berlin erwartet Hertha-Trainer Tayfun Korkut trotz des schweren Gegners einen aktiveren Auftritt seiner Mannschaft gegen den FC Bayern München.

Besserer Anfangsphase gefordert

Der 47 Jahre alte Trainer fordert dabei von seiner Mannschaft angesichts der schlechten Anfangsphasen in Wolfsburg vor einer Woche und gegen Union am Mittwoch Wachsamkeit von Beginn an: „Wir haben keine Sekunde zu verschenken.“ Korkut, der nach der Niederlage gegen den Lokalrivalen eine Wiedergutmachung gefordert hatte, will dabei nicht nur eine bessere Leistung seiner Mannschaft sehen: „Ohne Punkte ist man nie zufrieden, dann hat man etwas nicht ganz richtig gemacht.“