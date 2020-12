Nach dem Hauptstadt-Derby : Hertha mit neuer Lust - Union in Sorge um Kruse

Berlin Dieser Derby-Sieg soll Hertha und auch Matchwinner Piatek einen Schub versetzen, betont Trainer Labbadia. Union bangt nach Ende einer stolzen Serie um seinen besten Torschützen. Ein schnelles Rot wird den Eisernen zum Verhängnis - doch kein Kollege ist dem Sünder böse.

„Es gilt, ihn zu ersetzen, wenn er ausfallen sollte. Was anderes bleibt uns nicht übrig“, sagte Trainer Urs Fischer schon mit Blick auf das nächste Heimspiel seines 1. FC Union Berlin am 12. Dezember gegen den Rekordmeister FC Bayern München. Ex-Nationalspieler Kruse hatte sich beim 1:3 im Berliner Derby gegen Hertha BSC noch in der Nachspielzeit am Knie verletzt und wurde am Tag danach umfassend untersucht.