Transfermarkt : Hertha-Manager Preetz: Zweistelliges Millionen-Minus möglich

Berlin Michael Preetz hat die relativ zurückhaltende Einkaufspolitik von Hertha BSC im abgelaufenen Transferfenster auch mit befürchteten Millionenverlusten durch die Corona-Krise erklärt.

„Wir werden, wenn wir auch bis zum Ende dieser Saison ohne Zuschauer spielen, ganz sicher am Ende über ein mittleres zweistelliges Millionen-Minus sprechen, und dem muss man Rechnung tragen mit dem, was man auf dem Transfermarkt macht“, sagte der Manager des Berliner Fußball-Bundesligisten in einem bei Twitter veröffentlichten Video-Clip des Vereins.