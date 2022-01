Transfermarkt : Hertha-Manager: Piatek nicht zum Pizza-Essen in Florenz

Hertha-Manager: Piatek nicht zum Pizza-Essen in Florenz

Berlin Hertha BSC will für Krzysztof Piatek keinen direkten Ersatz im Winter-Transferfenster verpflichten. Das betonte Geschäftsführer Fredi Bobic bei einer Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten zum kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Piatek wird dann nicht mehr dabei sein, er befindet sich bereits in Italien. Dort will der 26 Jahre alte Pole bei der AC Florenz unterschreiben. „Sicherlich ist er da keine Pizza essen“, meinte Bobic. Die Unterzeichnung dürfte unmittelbar bevorstehen, Florenz postete bei Twitter am Freitag bereits ein Foto des Angreifers.