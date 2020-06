Bundesliga : Hertha-Manager: Noch kein Vollzug beim neuen Windhorst-Deal

Berlin Vor dem Spiel beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund rücken bei Hertha BSC erst einmal neue Investor-Millionen in den Blickpunkt.

Sowohl der unter Trainer Bruno Labbadia noch unbezwungene Berliner Fußball-Bundesligist als auch die Tennor-Gruppe bestätigten, dass es Bemühungen zur Aufstockung des Investments gebe. „Ich kann bestätigen, dass wir uns in Gesprächen befinden. Aber es ist nicht so, dass wir die Gespräche zum Abschluss gebracht haben oder Vertragsentwürfe ausgetauscht oder unterschrieben haben“, sagte Hertha-Manager Michael Preetz bei einer Video-Pressekonferenz vor der Bundesligapartie der Berliner am Samstag (18.30 Uhr) beim BVB.