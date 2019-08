Rekordtransfer perfekt : Hertha holt Lukebakio - Philipp-Wechsel „nicht darstellbar“

Berlin Vor allem seine drei Tore beim Überraschungs-3:3 von Underdog Düsseldorf gegen die großen Bayern machten Dodi Lukebakio in ganz Fußball-Deutschland bekannt.

Nie zuvor hat die fast 127-jährige „alte Dame“ Hertha so viel Geld für einen Spieler ausgegeben. 20 Millionen Euro soll der Club nach übereinstimmenden Medienberichten für den belgischen U21-Nationalspieler an den Premier-League-Club FC Watford überweisen. „Hertha ist ein großer Club in Deutschland und hat sehr viel Interesse an mir gezeigt“, erklärte Offensivspieler Lukebakio, nachdem er lässig und passend in einem blau-weißen Hemd am Donnerstag einen langfristigen Vertrag unterzeichnet hatte.