US-Tour : Hertha gewinnt dank Pekarik gegen Minnesota United

Berlin Hertha BSC hat das erste von zwei Freundschaftsspielen im Rahmen einer Tour durch die USA gewonnen. Der Fußball-Bundesligist aus Berlin setzte sich bei Minnesota United FC aus der Major League Soccer mit 1:0 (1:0) durch.

Den Siegtreffer vor 18.703 Zuschauern im Allianz Field von Minneapolis erzielte Peter Pekarik (43. Minute). Hertha reist erstmals seit 49 Jahren durch die USA und ist bei dem zehntägigen Trip auch als Botschafter der deutschen Hauptstadt unterwegs. Der Club will in Amerika unter anderem an den 30. Jahrestag des Mauerfalls erinnern.