Bundesliga : Hertha-Coach Labbadia will Konstanz nach Schalke-Sieg

Hertha-Coach Labbadia will Konstanz nach Schalke-Sieg

Hertha-Trainer Bruno Labbadia will mit seinem Team in der Tabelle weiter nach oben. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa

Berlin Für Trainer Bruno Labbadia ist der Sieg gegen Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 nur der erste Schritt auf dem angestrebten Weg nach oben von Hertha BSC.

„Ich hoffe, dass wir so weitermachen, dass wir die Konsequenz übernehmen, es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben schon alles gemacht“, sagte Labbadia in einem digitalen Mediengespräch.