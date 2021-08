2. Spieltag : Hertha BSC schon wieder in der Abstiegsregion

Berlin Nicht gespielt und doch im Vordergrund: Matheus Cunha erhält Anschauungsunterricht von der kämpferischen Hertha, die gleich zum Saisonstart wieder in der Abstiegsregion verharrt. Ob der Brasilianer den Berlinern noch einmal helfen wird, ist offen.

Die angepeilte Saison der Stabilität ist bei Hertha BSC schon früh wieder in akuter Gefahr. „Das Ergebnis ist nicht okay. Die Tabelle sieht nicht gut aus“, sagte Trainer Pal Dardai nach der 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg.

Den 22 Jahre alte Olympiasieger von Tokio hat Dardai als einen der Hauptschuldigen für die Niederlage trotz eigener Führung in Köln ausgemacht. Aber auch gegen Wolfsburg reichte das zwischenzeitliche 1:0 durch Dodi Lukebakio per Foulelfmeter (60.) nicht zum Sieg. In Köln sollte der Brasilianer Cunha Gegenspieler Ellyes Skhiri bewachen, was er nur eine halbe Stunde machte, ehe er eigene Wege ging oder wie Dardai es ausdrückte, „spazierte“.