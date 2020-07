Bundesliga : Hertha BSC nimmt Vorbereitung mit ersten Tests auf

Berlin Mit Mobilitäts- und Lauftests ist Fußball-Bundesligist Hertha BSC in die Saisonvorbereitung gestartet. Bei Twitter zeigten die Berliner Fotos der ersten Einheiten nach der kurzen Sommerpause.

Am 28. Juli (10.00 Uhr) wird die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia auf dem Olympia-Gelände der Hauptstadt erstmals gemeinsam auf dem Trainingsplatz stehen. Fans können sowohl beim Auftakt als auch in absehbarer Zeit danach nicht beim Training dabei sein. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie verzichtet Hertha auch auf ein Trainingslager und bleibt in der gesamten Vorbereitung vor dem Bundesligastart am 18. September in Berlin.