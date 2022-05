34. Spieltag : Hertha BSC muss in die Relegation: 1:2 in Dortmund

Hertha BSC muss in die Relegation: 1:2 in Dortmund

Dortmund Hertha BSC hat den Klassenerhalt auch im dritten Anlauf nicht perfekt machen können. Gegen Dortmund geben die Berliner in der zweiten Halbzeit eine Führung aus der Hand. Nun geht's in die Relegation.

Hertha BSC hat im Abstiegs-Showdown der Fußball-Bundesliga das erhoffte Happy End verpasst. Nach dem 1:2 (1:0) bei Borussia Dortmund müssen die Berliner als Tabellen-16. in die Relegation.

Mit dem 2:1-Sieg über den 1. FC Köln zog der nun punktgleiche VfB Stuttgart aufgrund der bessere Tordifferenz noch an der Mannschaft von Felix Magath vorbei. Damit geht die Rettungsmission des Mitte März als Nachfolger von Tayfun Korkut eingestellten 68 Jahre alten Trainer-Routiniers weiter.

Tore der Dortmunder Erling Haaland (68./Handelfmeter) und Youssoufa Moukoko (84.) vor 80.500 Zuschauern im Signal Iduna Park sorgten bei allen Beteiligten trotz der zwischenzeitlichen Führung von Ishak Belfodil (18./Foulelfmeter) für große Ernüchterung. Auf welchen Gegner die Hertha in den beiden Nervenspielen um den Klassenverbleib am 19. und 23. Mai trifft, entscheidet sich am Sonntag im Saisonfinale der 2. Liga.