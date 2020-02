5:0-Sieg in Berlin : Jecke Kölner verhöhnen Hertha

5:0-Sieg in Berlin

Berlin Hauptstadtclub geht im Kellerduell mit dem FC mit 0:5 baden und rutscht auf Platz 14.

Den selbst ernannten „Club der Zukunft“ hat die bittere Realität eingeholt: Kein Glanz und Gloria bei Hertha BSC. Stattdessen Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und wütende Fans, die nach einer halben Stunde die eigene Mannschaft gellend auspfeifen. Das Chaos, das Jürgen Klinsmann durch sein teures und Aufsehen erregendes Intermezzo in Berlin hinterlassen hat, wird zur schweren Bürde für seinen Nachfolger Alexander Nouri.

Er hat eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft – wobei kämpfen im Fall des 0:5 (0:3) gegen den 1. FC Köln übertrieben wäre. „Ganz bitter, muss man sagen“, räumte der 40-Jährige nach der desaströsen Klatsche ein. Um seinen Job bangt er allerdings nicht. „Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Für mich ist es jetzt wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen“, sagte Nouri am Sonntag. Bei Hertha herrschte ein Überangebot an Nichts. „Wir haben alle Tugenden vermissen lassen“, konstatierte Nouri sichtlich bedient.