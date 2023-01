Bundesliga : Hertha BSC: Ascacibar wechselt zurück nach Argentinien

Wechselt zurück nach Argentinien: Santiago Ascacibar. Foto: Marius Becker/dpa

Berlin- Der vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach Italien verliehene Santiago Ascacibar setzt seine Leihe in der Heimat fort. Der Mittelfeldspieler verlässt den italienischen Erstligisten US Cremonese und wechselt in seine Geburtsstadt La Plata zum Club Estudiantes, wie Hertha mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der argentinische Erstligist habe sich auch eine Kaufoption gesichert. Ascacibar war im Januar 2020 vom VfB Stuttgart zur Berliner Hertha gewechselt und erzielte in 49 Ligaspielen einen Treffer. Im Sommer wurde der 25-Jährige nach Cremonese verliehen und spielte 13 Mal in der Serie A.

© dpa-infocom, dpa:230118-99-261467/2

(dpa)