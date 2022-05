Bundesliga : Hertha bangt vor Relegation um Torwart Lotka - Stark zurück

Berlin Hertha BSC hat die Vorbereitung auf die Relegationspartien gegen den HSV fortgesetzt. In der Abwehr hat Felix Magath wieder zwei Optionen mehr. Aber: Torwart Marcel Lotka fehlt weiterhin.

Dieser Ausfall würde Hertha BSC schmerzen. Torwart Marcel Lotka hat auch am Montag nicht am Training des Berliner Fußball-Bundesligisten teilnehmen können.

Ob der 20 Jahre alte Pole nach seinem Nasenbeinbruch bis zum Hinspiel in der Relegation gegen den Hamburger SV am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky/Sat.1) fit wird, ist weiter fraglich.

Zudem plagt Lotka, der durch couragierte Auftritte den weiter verletzten Stammtorwart Alexander Schwolow in der Hierarchie der Schlussmänner verdrängt hat, auch noch eine leichte Gehirnerschütterung. Er hatte sich die Blessuren am Samstag beim 1:2 gegen Borussia Dortmund zugezogen, als er bei einer Rettungstat heftig gegen den Pfosten geprallt war.

Hertha fährt ins Trainingslager nach Kienbaum

Neben Lotka fehlten am Montag weiterhin die angeschlagenen Davie Selke und Marton Dardai. Kevin-Prince Boateng war wegen privater Angelegenheiten erneut freigestellt. Niklas Stark und Linus Gechter kehrten hingegen nach Erkältungen als Alternativen für die Abwehr zurück. Am Dienstag fahren die Berliner in ein Kurztrainingslager ins Olympia-Zentrum in Kienbaum östlich von Berlin.