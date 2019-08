80-Millionen-Neuzugung : Hernández vor Einstieg ins Bayern-Teamtraining

Die Bayern holten Lucas Hernández für 80 Millionen Euro. Foto: Matthias Balk.

München Lucas Hernández soll in der nächsten Woche in das Mannschaftstraining beim FC Bayern einsteigen. Das kündigte Coach Niko Kovac an.

Von dpa

Der für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtete Fußball-Weltmeister auf Frankreich konnte bisher nur individuell arbeiten, nachdem er im Frühjahr einer komplizierten Knie-Operation unterzogen worden war.