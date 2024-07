1. FC Union Berlin Heldt: Kein konkretes Angebot für Gosens

„Was Fabrizio Romano oder andere da sagen oder behaupten, das würde ich einfach mal in diese Transfergerüchte-Phase hinein interpretieren und auch gar nicht wirklich darauf antworten, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir das begleiten“, sagte Heldt. „Ich weiß, dass es wichtig ist und auch spannend ist, aber für uns ist es wichtig, dass wir uns an dem orientieren, was wir bearbeiten und was wir thematisieren.“