Bundesliga-Re-Start : Heldt freut „Bewunderung in der ganzen Welt“

Köln Sportchef Horst Heldt vom 1. FC Köln hat den gelungenen Neustart der Fußball-Bundesliga nach der Corona-Zwangspause mit Freude und auch großer Genugtuung kommentiert.

„Wir haben in Deutschland ja die größten Kritiker. Aber wir haben Bewunderung in der ganzen Welt erfahren“, sagte Heldt nach dem 2:2 des FC gegen den FSV Mainz 05 am ersten Geister-Spieltag der Bundesliga-Geschichte. „Made in Germany war lange etwas Besonderes“, sagte Heldt: „Und jetzt haben wir mit vielen Menschen und der Unterstützung der Politik etwas auf die Beine gestellt.“