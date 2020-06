Düsseldorf-Coach : „Heiß wie Frittenfett“: Rösler hofft auf Coup gegen BVB

Düsseldorf Uwe Rösler geht trotz des schweren Restprogramms zuversichtlich in den finalen Kampf von Fortuna Düsseldorf um den Klassenverbleib.

Der Trainer des Tabellen-Drittletzten appellierte an sein Team, nicht nur die beiden vermeintlichen „Endspiele“ gegen Augsburg und Union Berlin an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen, sondern auch die vorherigen Partien gegen die Spitzenclubs aus Dortmund und Leipzig mit voller Konzentration anzugehen. „Wir müssen daran glauben, dass wir auch gegen Dortmund etwas holen können. In der jetzigen Form ist Dortmund einfach nicht wie Bayern“, sagte er vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky).