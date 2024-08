Fußball Heidenheim trifft in Conference-League-Playoffs auf Häcken

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim bekommt es in den Playoffs der Conference League mit BK Häcken zu tun. Der schwedische Verein setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen Paide Linnameeskond aus Estland durch. Das Hinspiel gewann Häcken 6:1, im Rückspiel in Tallinn reichte der Mannschaft ein 1:1.