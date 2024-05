Bundesliga Heidenheim-Trainer Schmidt verpasst wegen OP Saisonabschluss

Der 1. FC Heidenheim muss zum Abschluss seiner ersten Saison in der Fußball-Bundesliga gegen den stark abstiegsgefährdeten 1. FC Köln ohne Trainer Frank Schmidt auskommen. Der 50-Jährige müsse am Sprunggelenk operiert werden, teilte der Club einen Tag nach dem 1:1 beim SC Freiburg mit. Der Eingriff mit einem anschließenden mehrtägigen Krankenhausaufenthalt könne an „keinem anderen Termin am Ende der Saison durchgeführt werden“.