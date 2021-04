Aufschwung bei 05 : Heidel lobt Mainz-Coach Svensson: „Großes Trainer-Talent“

Brachte Mainz 05 wieder in die Spur: Trainer Bo Svensson. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Mainz Sportvorstand Christian Heidel hat die Verdienste von Chefcoach Bo Svensson am Aufschwung des FSV Mainz 05 hervorgehoben.

„Man weiß ja, an welchen Rädchen er dann gedreht hat, wir haben ein paar Spieler abgegeben und ein paar Spieler dazu geholt“, sagte Heidel am Samstag vor der Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern München bei Sky. „Das Allerwichtigste ist, dass diese Mannschaft sehr schnell verstanden hat, dass sie doch noch eine Chance hat. Das war vielleicht auch deswegen etwas einfacher, weil ihr niemand eine Chance gegeben hat. Das war eine große Herausforderung. Wir sind dran und hoffen, dass wir es am Ende doch noch schaffen.“