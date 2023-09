Mainz-Krise Heidel: „Es muss niemand eine Schlagzeile formulieren“

Die Mainzer haben nach dem vierten Spieltag nur einen Punkt und treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg an. Heidel verwies zwar auf Verletzungspech und unglücklich verlaufene Spiele in der bisherigen Runde, sagte aber auch: „Wir haben nicht gut gespielt. Das muss man einfach klar sagen. Das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt klammere ich da mal bewusst aus.“