24. Spieltag : Hector rettet bei Comeback Köln einen Punkt gegen Werder

Köln Immer wieder wurde Jonas Hector von Verletzungen zurückgeworfen. Wie wichtig der Ex-Nationalspieler für das Kölner Spiel ist, zeigt er bei seinem Comeback gegen Bremen. Kurz nach seiner Einwechslung rettet er dem FC einen Punkt.

Hector war erst zwölf Minuten zuvor eingewechselt worden und markierte nach einem Jahr und einem Tag sein erstes Tor in einem Geisterspiel. Allerdings war der Treffer wegen eines möglichen Foulspiels an Werder-Keeper Jiri Pavlenka ein wenig umstritten. „Für mich war es kein Foul“, sagte Hector und Mitspieler Max Meyer fügte hinzu: „Es war außerhalb des Fünfmeterraumes. Von daher habe ich da kein Foul gesehen.“

Obwohl der FC seine überwiegend ängstliche Spielweise der vergangenen Heimspiele abgelegt hatte, war er gegen extrem defensive Bremer durch Joshua Sargent zunächst in Rückstand geraten (66.). Mit 22 Punkten haben die Kölner, die in zwölf Heimspielen in dieser Saison ganze sieben Punkte holten, vier Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang. „Wir müssen versuchen, das auszubauen“, betonte Hector. Die Bremer haben nun 27 Zähler auf dem Konto und könnten sich mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch bei Arminia Bielefeld fast schon aller Abstiegssorgen entledigen.